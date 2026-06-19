Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру Криштиану Роналду в матче сборной Португалии против ДР Конго на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По мнению экс-футболиста, опытный форвард наверняка болезненно воспринял неудачную игру, особенно на фоне ярких выступлений главных конкурентов.

«Роналду будет невероятно зол. Пока Лионель Месси оформил хет-трик, а Килиан Мбаппе забил два гола. Уверен, этот факт будет его сильно раздражать.

Мне жаль главного тренера Португалии, который пытается справиться с этой ситуацией и продолжает говорить, что у него в составе лучший бомбардир мира. Но где-то внутри он понимает, что происходящее может негативно влиять на команду», — цитирует Скоулза Goal.

В стартовом матче группового этапа чемпионата мира сборная Португалии с Роналду в составе не смогла обыграть ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1.