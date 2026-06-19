Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави прокомментировал трансфер флангового защитника Марка Кукурельи в мадридский «Реал».

«Что ж… "Реал" Мадрид в последнее время очень часто меняет крайних защитников! Вот что бывает, когда Ламин Ямаль играет за "Барселону". Он лучший. Теперь они подписали Кукурелью с целью остановить Ламина. Марк — хороший футболист и соперник», — приводит слова Гави журналист Фабрицио Романо со ссылкой на RAC1 на своей странице в социальной сети X.

Напомним, руководство «королевского клуба» официально подтвердило переход 27-летнего футболиста 15 июня. Трудовое соглашение с Кукурельей подписано на долгосрочной основе и рассчитано на шесть сезонов — до лета 2032 года. Пикантности этому трансферу добавляет тот факт, что испанский оборонец является воспитанником каталонцев и находился в системе «сине-гранатовых» с 2012 по 2020 год.