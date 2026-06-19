Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев высказался о перспективах сборной Англии на ЧМ-2026.

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«Англию смело добавлял бы в число главных претендентов на титул. Против Хорватии "Три льва" очень понравились во втором тайме, когда заиграли гораздо агрессивнее.

Тухель? При этом специалисте англичане демонстрируют намного более живое зрелище, куда лучше используют свой высочайший атакующий потенциал.

Кейн? Если бы чемпионат мира заканчивался сегодня, присудил бы "Золотой мяч" Кейну. У него с начала сезона-2025/26 69 голов за 63 матча за "Баварию" и сборную. Фантастический показатель!» — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Англии стартовала на ЧМ-2026 с победы над Хорватией (4:2).