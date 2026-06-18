18 июня в 05:00 мск на чемпионате мира в Мехико состоится матч сборных Узбекистана и Колумбии. Как и где посмотреть эту игру? Расскажем далее в анонсе.

Узбекистан — новичок мундиаля. До этого команда 8 отборочных циклов и лишь на восьмом узбекам удалось пробиться в основной турнир. Узбекистан явный аутсайдер группы К, при этом если команда наберет очки, то значительно повысит свои шансы на борьбу за плей-офф.

Колумбия понимает, что победа выведет ее в лидеры. Португалия не смогла обыграть ДР Конго, поэтому «кофейщики» имеют отличный шанс выйти вперед. Зная это, колумбийцы приложат все усилия для победы. Удастся ли команде Хамеса Родригеса набрать 3 очка?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15. Также редакция предложила ставку на тотал за 3.75.

Котировки букмекеров: 10.0 — победа Узбекистана, 4.80 — ничья, 1.38 — победа Колумбии.

Прогноз ИИ: Колумбия одержит победу над Узбекистаном со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Узбекистан — Колумбия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Узбекистан — Колумбия в подробном онлайн-репортаже.