В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборные Португалии и ДР Конго сыграли вничью 1:1.

Открыли счет в игре португальцы усилиями Жоау Невеша с передачи Педру Нету уже на 6-й минуте. Конголезцы ответили на это забитым мячом Йоана Виссы после паса Артура Масуаку на 45+5-й минуте.

Результат матча

Португалия Лиссабон 1:1 ДР Конго Киншаса

1:0 Жоау Невеш 6' 1:1 Йоан Висса 45+5'

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Томаш Араужу, Нуну Мендеш ( Нелсон Семеду 72' ), Ренато Вейга, Жоау Невеш, Витор Феррейра ( Гонсалу Рамуш 83' ), Бернарду Силва ( Шику Консейсау 45' ), Бруну Фернандеш, Педру Нету ( Рафаэл Леау 71' ), Криштиану Роналду

ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Эдо Кайембе ( Жорис Кайембе 74' ), Артур Масуаку ( Шарль Пикель 74' ), Стив Капюади, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака ( Жедеон Калулу 85' ), Самуэль Мутуссами, Седрик Бакамбу ( Симон Банза 85' ), Йоан Висса, Ngal'ayel Mukau ( Ноа Садики 57' )

Жёлтые карточки: Бернарду Силва 13', Нелсон Семеду 88', Томаш Араужу 90+2' — Шансель Мбемба 32'