В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборные Португалии и ДР Конго сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в игре португальцы усилиями Жоау Невеша с передачи Педру Нету уже на 6-й минуте. Конголезцы ответили на это забитым мячом Йоана Виссы после паса Артура Масуаку на 45+5-й минуте.
Результат матча
ПортугалияЛиссабон1:1ДР КонгоКиншаса
1:0 Жоау Невеш 6' 1:1 Йоан Висса 45+5'
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Томаш Араужу, Нуну Мендеш (Нелсон Семеду 72'), Ренато Вейга, Жоау Невеш, Витор Феррейра (Гонсалу Рамуш 83'), Бернарду Силва (Шику Консейсау 45'), Бруну Фернандеш, Педру Нету (Рафаэл Леау 71'), Криштиану Роналду
ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Эдо Кайембе (Жорис Кайембе 74'), Артур Масуаку (Шарль Пикель 74'), Стив Капюади, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака (Жедеон Калулу 85'), Самуэль Мутуссами, Седрик Бакамбу (Симон Банза 85'), Йоан Висса, Ngal'ayel Mukau (Ноа Садики 57')
Жёлтые карточки: Бернарду Силва 13', Нелсон Семеду 88', Томаш Араужу 90+2' — Шансель Мбемба 32'
Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре Португалия 23 июня сыграет против Узбекистана, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.