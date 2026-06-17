Сборные Португалии и ДР Конго сыграют на чемпионате мира 17 июня в 20:00 мск. Где и как смотреть поединок группы К, далее в нашем анонсе.

Португалия входит в список фаворитом турнира, а ее шансы на выход в плей-офф из группы даже не обсуждаются. Португальцы хорошо подготовились к этой встрече, одержав серию победу. Коллектив Роберто Мартинеса обыграл США, Чили и Нигерию. Теперь «Команде избранных» нужно продолжить серию, чтобы сделать первый шаг в направлении плей-офф.

Сегодня победитель Лиги наций УЕФА встретится с командой, которой выход на ЧМ дался очень нелегко. ДР Конго вырвала путевку в плей-офф у Ямайки. Позади у «леопардов» непростая квалификацию, два плей-офф, но вопреки всему, они на мундиале, впервые с 1974 года. Сможет ли ДР Конго показать себя сразу же в первом матче с фаворитом группы?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

О том, на что ставить в матче, рассказывают эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе за 2.50. Помимо этого они предлагают отдельную ставку на тотал встречи за 1.82.

Коэффициенты букмекеров: 1.28 — победа сборной Португалии, 5.70 — ничья, 13.0 — победа сборной ДР Конго.

Прогноз ИИ: победит сборная Португалии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Португалия — ДР Конго смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Португалия — ДР Конго в подробном онлайн-репортаже.