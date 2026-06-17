Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что находит много общего между собой и легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

Лионель Месси globallookpress.com

«Мне нравится играть в футбол, ведь для меня это большая страсть с самого детства. Сейчас я смотрю документальный фильм про Рафаэля Надаля. Отождествляю себя с ним. Я всегда хочу выкладываться по полной программе, хочу наслаждаться этим. Мы очень похожи в этом. Пока я буду в форме, то продолжу делать это», — заявил Месси Diario Ole.

Ранее Месси оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 с Алжиром (3:0). После первого тура Аргентина возглавила группу J, а следующий матч команда Лионеля Скалони проведёт 22 июня против Австрии.