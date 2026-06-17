Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Англии и Хорватии.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

По мнению специалиста, нынешняя хорватская команда уже не обладает той мощью, которая позволяла ей добиваться выдающихся результатов на последних крупных турнирах. Канчельскис отметил, что многие лидеры сборной находятся в солидном футбольном возрасте, что сказывается на возможностях команды.

«Не думаю, что матч получится сильно результативным. Сборной Англии нет смысла тратить силы на старте турнира, если их финальная цель — титул чемпионов мира», — заявил Канчельскис «Советский спорт».

Матч Англия — Хорватия состоится 17 июня и начнется в 23:00 мск.