Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Англии и Хорватии.
По мнению специалиста, нынешняя хорватская команда уже не обладает той мощью, которая позволяла ей добиваться выдающихся результатов на последних крупных турнирах. Канчельскис отметил, что многие лидеры сборной находятся в солидном футбольном возрасте, что сказывается на возможностях команды.
«Не думаю, что матч получится сильно результативным. Сборной Англии нет смысла тратить силы на старте турнира, если их финальная цель — титул чемпионов мира», — заявил Канчельскис «Советский спорт».
Матч Англия — Хорватия состоится 17 июня и начнется в 23:00 мск.