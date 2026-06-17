Сборная Аргентины встретится со сборной Алжира в групповом этапе чемпионата мира. Матч состоится 17 июня в 04:00 мск. Где смотреть поединок? Расскажем в нашем анонсе.
Сборная Аргентины — номер один в списке ФИФА. Команда Лионеля Скалони выиграла квалификацию Южной Америки, причем с большим отрывом от ближайших преследователей. Напомним, что аргентинцы проводили этот отбор в статусе чемпиона мира, так как выиграли в 2022 году в Катаре.
Сборная Алжира не играла на мундиале с 2014 года. К предстоящему турниру «Лисы пустыни» хорошо подготовились, добыв несколько хороших результатов. Алжирцы сыграли по нулям с Уругваем, разгромили Боливию 4:0 и обыграли даже Нидерланды со счетом 1:0. Сможет ли четвертьфиналист Кубка африканских наций доставить проблем чемпиону мира?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на выбор с коэффициентами 1.70 и 1.97.
- Букмекеры предлагают 1.45 на победу сборной Аргентины, 8.50 — на победу сборной Алжира и 4.60 — на ничью.
- По прогнозу ИИ, победителем встречи будет сборная Аргентины, которая должна выиграть 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Аргентина — Алжир смотрите на LiveCup.Run.
А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Аргентина — Алжир в подробном онлайн-репортаже.