Форвард сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал ничейный результат в поединке первого тура группового этапа ЧМ-2026 с Кабо-Верде, который завершился со счётом 0:0.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Футболист отметил, что старт турнира получился непростым, однако подчеркнул важность набранного очка и необходимость двигаться дальше по ходу соревнования. По его словам, чемпионат мира — длительный турнир, и преждевременные выводы делать не стоит.

«Первый матч чемпионата мира, и мы заработали очко. Мы понимаем, что турнир длинный и главная цель ещё впереди. Мы продолжим работать, и уверены, что всё сложится так, как мы хотим. Хочу поблагодарить Бога за возможность снова играть после травмы, а также мою семью за постоянную поддержку», — написал игрок в социальных сетях.

Во втором туре группового этапа сборная Испании встретится с национальной командой Саудовской Аравии. Матч состоится 21 июня.