Экс-футболист Игорь Семшов отреагировал на результат матча группового этапа ЧМ-2026 между сборными Испании и Кабо-Верде, который закончился вничью 0:0.

Игорь Семшов globallookpress.com

«Топовые сборные разгоняются через игры на групповой стадии. От игры к игре они будут прибавлять. Если бы сборной Испании нужно было побеждать, то Ямаль вышел бы с первых минут. Сборная Кабо‑Верде готовилась к чемпионату три недели. Игроки показали дисциплину и хорошее перемещение. Эта игра пойдет испанцам в плюс.

На прошлом чемпионате мира Аргентина, например, в первом матче проиграла Саудовской Аравии, но в итоге выиграла турнир», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

21 июня Испания сыграет с Саудовской Аравией.