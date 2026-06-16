Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о нулевой ничьей между Испанией и Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026.

Сборная Кабо-Верде по футболу globallookpress.com

«Матч Кабо-Верде — это примерно то же самое, что было у сборной России против Испании в 2018 году. Только пенальти в ворота испанцев тут не было, а нам тогда с этим повезло. Для кого-то это антифутбол, но я с этим не согласен, потому что это одна из сторон футбола, когда команда добивается нужного результата таким образом. Если сборная Испания не нашла возможностей преодолеть эти оборонительные рубежи, то это их проблемы, а не Кабо-Верде.

Чемпионат мира только начался. Первые результаты ещё ни о чём не говорят. Кто-то только разгоняется, другие сразу начинают играть на максимуме. Нужно смотреть, начиная с плей-офф», — цитирует Непомнящего «Советский спорт».

Испания и Кабо-Верде набрали по одному очку в группе H и из-за отсутствия забитых мячей делят 3-4 места в квартете после первого тура.