Экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался об увольнении Сабри Лямуши с поста главного тренера сборной Туниса после поражения от Швеции (1:5) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026.

Сабри Лямуши globallookpress.com

«Эмоциональное решение. Если идти по такому пути, тогда можно и Адвоката убирать, и турецкого тренера убирать. И это ещё тур не закончился, там могут ещё подойти ребята. Поэтому считаю, что это неправильно. Это даже в какой-то степени оскорбительно для него, для Лямуши. Но думаю, там какие-то подводные течения были, они ждали повода. Если вы в Лямуши не верите, поменяйте до чемпионата мира. Готовил бы новый тренер», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Вместо Лямуши командой в оставшихся матчах против Японии и Нидерландов будет руководить француз Эвре Ренар.