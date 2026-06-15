15 июня в Атланте на чемпионате мира 2026 сыграют сборные Испании и Кабо-Верде. Матч группы Н стартует в 19:00 мск. Как и где смотреть игру, далее в нашем анонсе.

Испания явный фаворит этого противостояния. Для Кабо-Верде это глубокие воды, неизведанная территория. К тому же «Красная фурия» банально имеет куда более высокий уровень игры.

Сегодня испанцев устроит уверенная победа, которая позволит им доказать, что они фавориты группы Н. В соседнем поединке будут играть Уругвай и Саудовская Аравия, так что подопечные Де Ла Фуэнте имеют хороший шанс возглавить таблицу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89. Также редакция предложила ставку с коэффициентом 3.00 на тотал матча.

Котировки букмекеров: 1.09 — победа сборной Испании, 13.0 — ничья, 27.0 — победа сборной Кабо-Верде.

Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Испания — Кабо-Верде смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Испания — Кабо-Верде в подробном онлайн-репортаже.