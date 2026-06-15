Голкипер сборной Испании Унаи Симон высказался о матче против Кабо-Верде (0:0) на ЧМ-2026.

Унаи Симон globallookpress.com

«Послушайте, не будем отрицать очевидное — нам всем хотелось выиграть этот матч. Каждый из нас понимал, что мы обязаны побеждать. Но таков футбол. В футболе часто бывает так, что ты не выигрываешь матчи только потому, что стоишь выше соперника в рейтинге ФИФА. Соперник тоже играет. Поэтому нужно поздравить Кабо-Верде — они провели отличный матч и здорово сыграли в обороне.

Иногда такое случается. Для нашей сборной это редкость. Я не помню нашего последнего матча, когда мы ушли с поля без забитого мяча. Обычно мы всегда забиваем», — цитирует Симона Marca.

Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре испанцы 21 июня сыграют с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.