Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заявил о готовности изменить свою игру ради достижения максимального результата ЧМ-2026.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

По словам нападающего, он намерен прибавить в оборонительных действиях и выполнять больший объём работы без мяча, если это поможет команде добиться успеха.

«Я понимаю, что должен стать лучше в защите. Готов делать всё необходимое ради команды. Моя цель — выиграть чемпионат мира, и я сделаю для этого всё возможное», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Для 26-летнего форварда мадридского «Реала» предстоящий турнир станет третьим в карьере. В 2018 году он стал чемпионом мира, а в 2022-м вместе со сборной Франции дошёл до финала, где уступил Аргентине в серии пенальти.

В прошедшем клубном сезоне Мбаппе отличился высокой результативностью, забив 43 гола в 47 матчах во всех турнирах.

Первый матч на ЧМ-2026 Франция проведет 16 июня против Сенегала.