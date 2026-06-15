Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков дал оценку стартовавшему чемпионату мира.

Вячеслав Колосков globallookpress.com

«Даже не буду смотреть. До плей-офф там смотреть нечего. Видел несколько первых таймов некоторых матчей — утомился. Там нечего смотреть, нет мастерства. Вот как в РПЛ — суета, стыки и сплошные нарушения. Для меня, ожидаемо, чемпионат мира начался очень посредственно», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.