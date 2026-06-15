Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ничьей в матче ЧМ-2026 между сборными Испании и Кабо-Верде (0:0).

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Конечно, я думаю, всех удивил результат — не смогли испанцы забить. Для всех это сюрприз. Особенно после Германии, которая разобралась с легким соперником. Испанцы не смогли этого сделать, ничья. Понятное дело, что они всё равно выйдут из группы. Но ничья — это уже сенсация и большой праздник для Кабо‑Верде», — приводит слова Булыкина « Матч ТВ ».

Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре испанцы 21 июня сыграют с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.