Великолепный в прошлом аргентинский полузащитник Хуан Себастьян Верон считает, что не стоит использовать во всех матчах чемпионата мира 2026 года капитана «альбиселесте» Лионеля Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

«Нужно быть осторожными с Месси и его участием на чемпионате мира. Не уверен, что он сможет сыграть все матчи с учётом его возраста. Думаю, мы должны ему помочь, и он сам должен позволить себе получить помощь. Это тоже сложно…

Сейчас в отличной форме Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес и Энцо Фернандес. Затем нужно обратить внимание и на молодых игроков — Пас сейчас в хорошей форме, Флако Лопес тоже», — написал Верон на своей странице в соцсети.

Молодой Месси начинал играть в сборной Аргентины, когда там блистал Верон. Первый матч на турнире команда Лионеля Скалони сыграет 17 июня с Алжиром.