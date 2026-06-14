Бывший защитник мадридского «Реала» Пепе высказался о возможной работе в тренерском штабе мадридского клуба.

«Это всего лишь слухи. У меня не было разговора с Моуринью, но ты никогда не можешь сказать наверняка, что будет дальше.

Главное, чтобы в этой команде была сплочённость, именно от этого многое зависит. Это укрепит связь клуба, болельщиков и футболистов. Моуринью — знаковая личность, он способен вернуть былую славу Реалу», — приводит слова Пепе AS.

Ранее стало известно, что французский нападающий ПСЖ Усман Дембеле может продолжить карьеру в «Реале».