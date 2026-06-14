Экс-форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи выразил мнение, что сборная Германии может одержать победу на ЧМ-2026.

Сборная Германии globallookpress.com

«Что касается Германии, то у меня высокие ожидания. В составе качественные исполнители, если станут единым целым, то пройдут очень далеко. Вполне могут и выиграть турнир. В сборной собраны и юные таланты, и опытные ребята, получился хороший сплав. В полузащите отличный выбор сильных мастеров, команда умеет проводить быстрые атаки. А лидеры — Киммих и Рюдигер — берут на себя ответственность, ведут за собой молодых партнеров.

Слабые места? Это покажет турнир. Сказал бы, что очень важна стабильная игра в обороне. Это касается не только защитников — нападающие и полузащитники тоже должны отрабатывать не только впереди, но и сзади.

Считаю, что Юлиан Нагельсманн — подходящий тренер для сборной. Да, есть критика, давление общественности, но это нормально, в сборной всегда так. Верю, что Нагельсманн может привести Германию к золоту», — цитирует Кураньи «СЭ».