Хавбек сборной Германии Йозуа Киммих рассказал о задачах команды на ЧМ-2026 и поделился своими ожиданиями от турнира.

Йозуа Киммих globallookpress.com

Футболист отметил, что немецкая сборная стремится вернуть доверие и поддержку болельщиков, заставив страну вновь гордиться своей командой. По словам Киммиха, участие в мировом первенстве даёт игрокам отличную возможность подарить поклонникам яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Киммих также признал, что по ходу турнира команда неизбежно столкнётся с трудностями, однако уверен, что поддержка немецких болельщиков поможет справиться с любыми испытаниями.

«У нас есть шанс подарить всей стране радость и яркие эмоции. Конечно, будут непростые моменты, но понимание того, что нас поддерживает вся Германия, способно придать дополнительные силы», — приводит слова игрока Bild.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Германии сыграет против Кюрасао, Эквадора и Кот-д'Ивуара.