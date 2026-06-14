Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим готов возглавить «Милан». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Рубен Аморим globallookpress.com

Стало известно, что стороны ведут активные переговоры. Срок контракта будет рассчитан до лета 2029-го года с зарплатой в 4 млн евро за сезон.

Аморим готов подписать контракт с «Миланом» и ожидает окончательного решения руководства клуба.

Ранее сообщалось о том, что «россонери» также ведут переговоры с Маттиасом Яйссле из «Аль-Ахли».

Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» по ходу минувшего сезона.