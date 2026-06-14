Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим готов возглавить «Милан». Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Стало известно, что стороны ведут активные переговоры. Срок контракта будет рассчитан до лета 2029-го года с зарплатой в 4 млн евро за сезон.
Аморим готов подписать контракт с «Миланом» и ожидает окончательного решения руководства клуба.
Ранее сообщалось о том, что «россонери» также ведут переговоры с Маттиасом Яйссле из «Аль-Ахли».
Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» по ходу минувшего сезона.