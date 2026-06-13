Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высоко оценил качества своего партнёра по национальной команде Майкла Олисе.

Майкл Олисе globallookpress.com

Форвард отметил, что полузащитник обладает выдающимся футбольным интеллектом и тонким пониманием игры, а также демонстрирует особую изящность в действиях на поле. При этом Мбаппе подчеркнул, что Олисе предпочитает оставаться в тени и не стремится к публичности.

«Он интроверт. Майкл не очень разговорчив, но за него говорит его игра. Его нужно принимать таким, какой он есть — он не изменится. Помимо того, что он великолепный футболист, он ещё и очень хороший человек», — приводит слова Мбаппе L’Équipe.