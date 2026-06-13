Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о нападающем сборной Англии Гарри Кейне.

Гарри Кейн — нападающий сборной Англии globallookpress.com

«Мы определённо не хотим, чтобы он слишком глубоко опускался в оборону. В последние несколько лет было много примеров, когда он смещался в центр и играл от обороны. Он по-прежнему опасен.

Относительно давления, связанного с тем, что он является главной звездой сборной Англии, он принимает это, ему нравится. Если вспомнить его время в "Тоттенхэме", то там всё очень зависело от него. "Бавария" — великолепная команда, и он по-прежнему её звезда, ему нравится это давление. Конечно, ему нужна поддержка со стороны партнёров и игроков, которые будут играть на него.

Голы, забитые в "Баварии", стали для него большим стимулом. Очевидно, он многому научился, оказавшись в новой лиге и играя с более сильными игроками», — приводит слова Кина Sky Sports.

Напомним, что сборная Англии сыграет против Хорватии в первом туре групповой стадии 17-го июня.