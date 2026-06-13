Английская футбольная ассоциация (FA) вернула часть украденной тренировочной экипировки с чемпионата мира, который проходил в США, Канаде и Мексике, сообщает издание The Athletic.

Сборная Англии по футболу globallookpress.com

Согласно информации из источника, среди возвращенных предметов оказалась обувь. Sky Sports ранее сообщал, что полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых в краже. В полиции уточнили, что расследование продолжается.

На чемпионате мира 2026 года Англия будет играть в группе L, где ее соперниками станут Хорватия, Гана и Панама. Первый матч для команды запланирован на 17 июня с хорватами.