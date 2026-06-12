Итальянский «Комо» продлил соглашение со своим основным вратарём Жаном Бюте до 2031 года.

Жан Бюте globallookpress.com

«С первого дня я чувствовал себя в "Комо" как дома. Это продление контракта отражает оказанное мне доверие, и я и моя семья очень рады быть здесь. Я всегда жажду новых вызовов и твердо верю, что это только начало чего-то особенного. Вместе мы сможем добиться еще большего с Комо», — отметил Бюте сразу после того, как поставил подпись в контракте.

Летом 2025 года Бюте перебрался в «Комо» за 8 млн евро из бельгийского «Антверпена». В этом сезоне он сыграл 44 матча, пропустил 35 мячей и 21 раз сыграл на ноль.