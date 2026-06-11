Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов в ближайшее время подпишет новый контракт с самарским клубом.

Николай Рассказов globallookpress.com

Как сообщает «Чемпионат», 28-летний футболист почти согласовал условия нового соглашения. Ожидается, что договор будет рассчитан на два или три года.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Балтики», «Локомотива» и московского «Динамо», однако защитник в итоге склоняется к продолжению карьеры в Самаре.

Рассказов выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 26 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.