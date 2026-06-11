Нападающий «Комо» Альваро Мората высказался о своем невызове в сборную Испании на ЧМ-2026.

Альваро Мората globallookpress.com

«Мне позвонил Луис де ла Фуэнте, и я сказал: “Мистер, конечно, я знал что не поеду на турнир. Я не дурак». Пару лет назад я был бы опустошен, но теперь я понимаю, что так должно было случиться. Что я не заслужил вызов на чемпионат мира. Понятно, что это мой последний шанс сыграть на чемпионате мира, и Испания определенно может его выиграть. Но такова жизнь, это не ложе из роз. И я знаю, что благодаря зрелости и опыту я лучше справляюсь с трудностями.

Конечно, я бы хотел туда поехать. Я буду поддерживать команду. У меня были очень трудные времена в сборной, но в то же время это то, что я больше всего люблю в футболе.

Мне грустно, что я отстаю от Фернандо Торреса всего на один гол. Сборная — это награда за то, что вы получаете удовольствие от игры и преуспеваете в своем клубе. Мне нужно снова начать получать удовольствие от игры, и я надеюсь, что однажды смогу вернуться в сборную«, — цитирует Мората As.

Мората является четвертый бомбардир в истории сборной Испании — на его счету 37 голов за 87 встреч в составе национальной команды.