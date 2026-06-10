В «Оренбурге» сообщили об уходе голкипера Николая Сысуева. У вратаря истек контракт с клубом.

Николай Сысуев globallookpress.com

«Николай Сысуев покидает "Оренбург" в связи с окончанием трудового соглашения. Сысуев подписал контракт с "Оренбургом" в ноябре 2021 года, за это время провёл 60 матчей, стал лучшим игроком сезона-2023/2024 по версии болельщиков и совершил десятки ярких спасений! Благодарим за искренность, терпение и труд на благо клуба! Удачи, Коля!» — говорится в заявлении пресс-службы «Оренбурга».

В прошедшем сезоне Сысуев отыграл шесть поединков за «Оренбург» в Кубке России и пропустил 16 мячей.