«Ювентус» продолжает поиски нового вратаря и рассматривает сразу несколько вариантов на летнее трансферное окно. Одним из главных кандидатов остаётся голкипер « Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Люка Шевалье globallookpress.com

По информации La Gazzetta dello Sport, сам футболист не возражает против переезда в Турин, однако клубам ещё предстоит согласовать финансовые условия сделки. Руководство «Ювентуса» опасается, что запросы английского клуба могут оказаться слишком высокими. Если «Астон Вилла» будет настаивать на компенсации в размере около 15 миллионов евро, переговоры могут серьёзно осложниться.

На случай неудачи с трансфером аргентинца туринцы уже изучают альтернативные варианты. Одним из них является вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье. Француз потерял статус основного голкипера после усиления конкуренции в составе парижан и может покинуть клуб на правах аренды.