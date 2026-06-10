«Барселона» отказалась от приобретения 28-летнего левого вингера Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед», как сообщает издание Marca. Англичанин уже изменил описание в своих социальных сетях, убрав название клуба.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

По информации источника, ключевым фактором стало недавнее подписание 25-летнего вингера Энтони Гордона из «Ньюкасл Юнайтед», который занимает аналогичную позицию на поле.

В данный момент интерес к игроку проявляют «Бавария», готовая заплатить за него € 30 млн, и мадридский «Реал». Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рашфорда оценивается в € 40 млн.

Рашфорд выступал за «Барселону» на правах аренды в сезоне 2022/23. За это время он сыграл 32 матча в Ла Лиге, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.