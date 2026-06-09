Летнее трансферное окно может стать временем серьёзных кадровых перестановок в «Манчестер Сити». Как сообщает The Athletic, сразу семь футболистов рискуют покинуть клуб по окончании сезона.

Омар Мармуш globallookpress.com

В список потенциальных уходов входят Нико Гонсалес, Рико Льюис, Тиджани Рейндерес, Омар Мармуш, Матео Ковачич, Джеймс Траффорд и Натан Аке. Руководство клуба и тренерский штаб продолжают оценивать состав перед новым сезоном, поэтому окончательные решения по каждому игроку пока не приняты.

Кроме того, неопределённость сохраняется вокруг будущего Йошко Гвардиола. Хорватский защитник рассматривает предложение о новом контракте от «Манчестер Сити», однако интерес к нему проявляют также «Бавария» и «Барселона».

Ещё одним футболистом, который может оказаться в центре трансферных слухов, является Рубен Диаш. По информации источника, представители защитника контактировали с мадридским «Реалом».