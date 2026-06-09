Капитан сборной Германии Йозуа Киммих вспомнил, как в 2024 году мог перейти из «Баварии» в «ПСЖ».

Йозуа Киммих globallookpress.com

По словам немецкого полузащитника, французский клуб проявлял к нему серьёзный интерес, а главный тренер парижан Луис Энрике лично общался с футболистом, убеждая его присоединиться к команде.

«Могу сказать, что "ПСЖ" был клубом, который проявил ко мне большую заинтересованность. Я говорил с Луисом Энрике. Должен сказать, они проделали действительно хорошую работу, и у меня было впечатление, что я им действительно нужен. Финансовая часть их предложения была невероятной. Но я не хотел, чтобы деньги стали решающим фактором», — цитирует Киммиха AS.

Киммих выступает за мюнхенский клуб с 2015 года. За это время он провёл 494 матча во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 131 результативную передачу.