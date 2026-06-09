Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш, по информации от аккаунта Forza Cimbom, требует зарплату не менее 5 миллионов евро в год, если перейдет в «Галатасарай», который активно интересуется его кандидатурой.

Жедсон Фернандеш globallookpress.com

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает возможность продажи 27-летнего футболиста за сумму от 25 до 30 миллионов. По имеющимся данным, текущий контракт Жедсона с московским клубом действует до лета 2029 года, а его годовая зарплата составляет 3,5 миллиона, включая бонусы.

В прошлом сезоне португалец провел 37 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав три результативные передачи.