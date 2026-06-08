Переговоры между «Ювентусом» и Душаном Влаховичем по новому контракту завершились без результата. Стороны в течение длительного времени пытались прийти к общему знаменателю, однако договориться не смогли. Сербский нападающий покинет туринский клуб в статусе свободного агента.

Душан Влахович globallookpress.com

По информации итальянских СМИ, Влахович разочарован исходом ситуации и ощущает, что клуб с ним поступил несправедливо. Форвард рассчитывал стать центральной фигурой нового проекта «Старой синьоры» и рассчитывал на важную роль при возможном обновлении команды, однако руководство не приблизилось к его финансовым требованиям и не предложило устраивающих условий.

Игрок выступает за «Ювентус» с января 2022 года. За это время он провёл 168 матчей и забил 68 голов во всех турнирах.