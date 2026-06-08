Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о своем будущем.

Заур Тедеев globallookpress.com

«У меня есть понимание относительно ближайшего будущего. Сейчас надо ещё немножко перезагрузиться, отдохнуть. Если будут важные и достойные предложения, которые будут устраивать и клуб, и меня, я обязательно буду их рассматривать.

РПЛ? Не только. Если у команды системный подход к развитию футболистов, есть условия для выхода в РПЛ, это будет мне интересно», — приводит слова Тедеева «Чемпионат».

Напомним, что Тедеев лишился своего поста в «Акроне» 17 мая. С тех пор он остается безработным.