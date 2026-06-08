Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал своё переизбрание на пост главы клуба после победы на очередных выборах.

Флорентино Перес globallookpress.com

По словам функционера, голосование прошло на высоком уровне, а члены клуба смогли свободно выразить свою позицию. Он подчеркнул, что «Реал» остаётся таким клубом, каким его хотят видеть болельщики и руководство.

«Это независимый мадридский "Реал". Это клуб, который не боится вызовов и препятствий. Мы и дальше будем гордиться лучшим стадионом в мире и тем, что у нас в команде лучшие игроки», — сказал Перес клубной пресс-службе.

На прошедших выборах действующий президент обошёл бизнесмена Энрике Рикельме. В минувшем сезоне «Реал» остался без завоёванных трофеев.