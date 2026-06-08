Сборная Норвегии сыграла вничью с Марокко (1:1) в рамках контрольного поединка.
На 8-й минуте встречи хозяева вышли вперед, отличился Браим Диас.
Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор сумел сравнять счет на 75-й минуте.
Нападающий гостей Эрлинг Холанн провел на поле 72 минуты и не отметился результативными действиями.
Результат матча
МароккоРабат1:1НорвегияОсло
1:0 Браим Диас 8' 1:1 Мартин Эдегор 75'
Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими (Айюб Эль-Кааби 65'), Исса Диоп (Ayoube Amaimouni Echghouyab 64'), Шади Риад (Redouane Halhal 65'), Нуссайр Мазрауи (Youssef Belammari 29'), Айюб Буадди (Софьян Амрабат 46'), Нейл Эль-Айнауи (Самир эль Мурабет 64'), Браим Диас (Билаль эль-Ханнус 64'), Аззедин Унаи (Марване Саадане 64'), Исмаэль Сайбари (Закария Аль-Уахди 65'), Абде Эззальзули (Суфьян Рахими 46')
Норвегия: Эрьян Нюланд (Оскар Бобб 72'), Давид Мёллер Вольфе (Фредрик Бьёркан 72'), Торбьёрн Хеггем, Кристоффер Аер (Тело Асгаард 72'), Юлиан Рюэрсон, Фредрик Аурснес (Патрик Берг 72'), Сандер Берге (Йёрген Странн Ларсен 72'), Мартин Эдегор (Кристиан Торстведт 80'), Антонио Нуса (Андреас Шельдеруп 46'), Эрлинг Холанд (Эгиль Сельвик 72'), Александр Сёрлот (Лео Эстигор 72')
Жёлтые карточки: Билаль эль-Ханнус 82' — Юлиан Рюэрсон 39'
В следующем поединке сборная Марокко сыграет против Бразилии 14-го июня в рамках группового этапа чемпионата мира 2026-го года. Норвегия встретится с Ираком 17-го числа на мундиале.