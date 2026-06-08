В следующем поединке сборная Марокко сыграет против Бразилии 14-го июня в рамках группового этапа чемпионата мира 2026-го года. Норвегия встретится с Ираком 17-го числа на мундиале.

Нападающий гостей Эрлинг Холанн провел на поле 72 минуты и не отметился результативными действиями.

Сборная Норвегии сыграла вничью с Марокко (1:1) в рамках контрольного поединка.

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