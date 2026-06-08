Член совета директоров «Крыльев Советов» Нериус Бараса высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в стан самарского клуба.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Не слышал ничего о том, что Дзюба может подписать контракт с "Крыльями Советов". Не помешал бы он команде? С его приходом, думаю, прибавилось бы зрителей на стадионе и увеличилась бы медийность клуба.

Да и Артём еще не так плох. Но от меня ничего не зависит, поэтому лучше про Дзюбу спросить главного тренера команды», — сказал Бараса «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон», где провел 28 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.