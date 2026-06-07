Сборная Аргентины получила хорошие новости перед стартом чемпионата мира 2026 года. Главный тренер команды Лионель Скалони подтвердил, что полузащитник Нико Пас полностью восстановился после повреждения колена и готов вернуться на поле.

Нико Пас globallookpress.com

Футболист получил травму 10 мая во время матча итальянской Серии А между «Комо» и «Вероной». Изначально состояние игрока вызывало вопросы, однако восстановление прошло быстрее ожидаемого, и теперь хавбек может рассчитывать на участие в мировом первенстве.

«Нико уже тренируется вместе с командой. Поводов для беспокойства нет, с ним всё хорошо», — отметил Скалони в интервью пресс-службе сборной Аргентины.

На предстоящем чемпионате мира действующие обладатели титула сыграют в группе J. Соперниками команды Скалони станут сборные Алжира, Австрии и Иордании. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.