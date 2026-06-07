Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Джордан Пикфорд globallookpress.com

По информации инсайдера Николо Скиры, туринский клуб рассматривает варианты усиления вратарской позиции, и через посредников им был предложен кандидат в лице английского голкипера. При этом степень заинтересованности со стороны «Ювентуса» пока остаётся неопределённой.

Пикфорд прошлой осенью подписал новый контракт с «Эвертоном», рассчитанный до 2029 года. Несмотря на долгосрочное соглашение, его будущее может оказаться предметом обсуждения в случае серьёзного предложения.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» также проявлял интерес к вратарю «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу.

В текущем сезоне Пикфорд провёл 39 матчей, в которых пропустил 51 мяч и 11 раз сохранял свои ворота «сухими».