Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о предстоящем ЧМ-2026.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Интерес к чемпионату мира есть, с удовольствием буду пытаться смотреть матчи. Не знаю пока, как буду бороться со сном, но планы посмотреть есть. Конечно, с интересом будем следить за сборной Узбекистана. А фаворита для себя я уже выбрал — Испания Франция, Англия, Германия под вопросом, но отдаю предпочтение в борьбе за титул не южноамериканцам, не Африке, а европейским сборным», — цитирует Непомнящего « Чемпионат ».

Проведение чемпионата мира запланировано с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.