Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Моё мнение вы знаете — нужно играть в Европе. Агкацеву нужно бежать туда. Если им действительно интересуется "Ювентус", то ему надо бежать туда быстрым темпом. Взял багаж — поехал. Буду очень рад, если он там окажется.

Есть пример Сафонова. Когда он уехал, то я сказал, что молодец. Он не побоялся конкуренции. Сейчас это лучший вратарь "ПСЖ" и Европы. Поэтому нужно цепляться за каждую возможность и ехать туда», — цитирует Канчельскиса «Советский спорт».

В прошлом сезоне Агкацев в общей сложности принял участие в 37 матчах, в которых пропустил 29 голов и 15 раз оставлял ворота в неприкосновенности.