Бразильский «Интернасьонал» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Лукасу Фассону, информирует издание Correio do Povo.

Лукас Фассон globallookpress.com

Соглашение железнодорожников с 25‑летним бразильцем пока не продлено, а оно истекает 30 июня 2026 года. Хотя ранее некоторые СМИ сообщали о достигнутой договорённости с игроком.

Но появились семейные обстоятельства, которые могут вынудить Фассона вернуться на родину. Этой ситуацией и намерен воспользоваться «Интернасьонал».

В этом сезоне защитник сыграл 34 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста, являясь основным игроком «Локомотива». Его сейчас оценивают в 5 млн евро.