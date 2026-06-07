Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о победе в товарищеском матче против Новой Зеландии (1:0).

Джуд Беллингем globallookpress.com

«Я чувствую себя хорошо. Возможно, я подхожу к турниру не так, как Гарри Кейн, но после непростого сезона я чувствую себя хорошо. Впервые в карьере у меня было несколько травм, но сейчас я ощущаю силу. Я воодушевлён, я готов.

Временами нам придётся грамотно управлять ходом матча. Мы хотим играть в футбол в полную силу — с высоким прессингом и высоким темпом. Это будет непросто из‑за жары и состояния полей. Думаю, мы неплохо адаптировались. Игроки из обеих команд приложили большие усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Мы довольны.

В команде хорошее сочетание: есть опыт, есть молодость, есть игроки, которые раньше с нами не ездили. Думаю, такое сочетание работает хорошо», — приводит слова Беллингема пресс-служба сборной.

Напомним, что сборные Англии и Новой Зеландии ведут подготовку к предстоящему чемпионату мира, куда смогли пробиться.