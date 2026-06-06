«Вест Хэм» сообщил о том, что Дэвид Салливан покинул пост председателя правления клуба.

Дэвид Салливан globallookpress.com

Как стало известно, 77-летний бизнесмен решил уйти в отставку после того, как узнал о готовящейся публикации серьезных обвинений, касающихся его прошлого.

В клубе подчеркнули, что обвинения не связаны с деятельностью «Вест Хэма». Салливан принял решение покинуть свой пост, чтобы не допустить возможных проблем для клуба, пока он занимается личными вопросами.

Сезон-2025/26 стал для «Вест Хэма» неудачным: команда заняла 18-е место и вылетела в Чемпионшип.