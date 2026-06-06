Нападающий «Баварии» Майкл Олисе согласился на переход в «Реал», информирует Madrid Universal со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса.

Майкл Олисе globallookpress.com

Согласно источнику, «Реал» в курсе готовности 24-летнего француза к трансферу и планирует сделать предложение о его приобретении на следующей неделе.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что в случае своей победы на выборах клуб купит игрока за 150 миллионов евро, что станет самым дорогим трансфером в истории мадридского клуба.

В сезоне 2025/26 Олисе провел 52 матча во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 31 результативную передачу. Его контракт с «Баварией» действует до конца июня 2029 года.