Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал утверждение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды.

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Назначение Игдисамова в ЦСКА стало приятным удивлением. Я за то, чтобы в наших командах работали отечественные специалисты, тем более в условиях изоляции. У нас нет задач в еврокубках. Плюс хотелось бы, чтобы прослеживался шлейф принадлежности к клубу. Чтобы в ЦСКА работали армейцы, например», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Игдисамов возглавил команду за два тура до окончания сезона в РПЛ после увольнения Фабио Челестини.

1 июня специалист подписал контракт с ЦСКА на два года с опцией продления еще на два сезона.