Экс‑полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что красно‑белые смогут пережить уход основного игрока клуба Эсекьеля Барко, который хочет вернуться в Аргентину.

Эсекьель Барко globallookpress.com

«Не будет проблем, если Барко уедет. Иностранцы все тут поиграют, заработают денег, а потом хотят вернуться домой к семье. Когда едут в Россию, у них об этом разговоров нет. Надо делать, как удобно "Спартаку". Если Барко хочет уехать, пусть покупают. От этого игрока многое зависит, клуб рассчитывает на него. А вот разговоры, что хочет быть поближе к родственникам, — это чисто южноамериканские разговоры», — сказал Ледяхов «Чемпионату».

Недавно прошла информация, что Барко сообщил о своём намерении играть в аргентинском «Индепендьенте» и намерен уйти из «Спартака».